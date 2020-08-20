AA

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta maçlarının 12-14 Eylül tarihlerinde oynanacağı 38 haftalık maraton 23 Mayıs 2021'de sona erecek.

Alman teknik adam Jürgen Klopp yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, ilk hafta maçında evinde Premier Lig'e yeni yükselen Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Manchester City'nin Aston Villa ile olan ilk hafta maçı, Manchester ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Ağustos'ta oynadığı çeyrek final karşılaşmasından dolayı sonra yapılacak.

Aynı şekilde 16 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı oynayan Manchester United'ın Burnley ile yapacağı karşılaşma, daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.

Takımların son karşılaşmalarının üzerinden 30 gün geçmesi beklenecek.

Sezonun ilk büyük maçı Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak. Geçen sezonu 4. sırada tamamlayan Londra ekibi, son şampiyonu ikinci hafta Stamford Bridge'te konuk edecek.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City ile Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United arasındaki derbi 12 Aralık'ta Old Trafford'da oynanacak. Merseyside derbisinde ise Liverpool, 17 Ekim'de Everton'ın konuğu olacak.

Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Crystal Palace - Southampton

Fulham - Arsenal

Liverpool - Leeds United

Tottenham - Everton

West Bromwich Albion - Leicester City

West Ham United - Newcastle United

Brighton & Hove Albion - Chelsea

Sheffield United - Wolverhampton

Burnley - Manchester United (Ertelendi)

Manchester City - Aston Villa (Ertelendi)