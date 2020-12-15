Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 7-13 Aralık'ta uygulanan bin 549 test sonucunda 6 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.