Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan bin 479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.