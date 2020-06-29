Premier Lig'den yapılan açıklamada, 22-28 Haziran tarihlerinde uygulanan 2 bin 250 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.