Premier Lig yönetimi, 2019-2020 sezonunun geleceğine ilişkin yaptıkları toplantının ardından açıklama yaptı. Yetkililer, kulüplerin sezonun tamamlanması şeklinde karar aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada lig ve kulüplerin antrenmanlar ve maçlar için ise hükümetin onayının gerektiği belirtildi.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı. 23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

Ülkede 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı düşüş gösteren hastanedeki can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 449, 823, 759, 616, 684, 813, 413, 586 ve 765 olarak kayıtlara geçti. Hükümet önceki gün salgında bakımevlerinde ölen 3 bin 811 kişiyi de toplam can kaybına eklemişti.