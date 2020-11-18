İngiltere, Başbakan Boris Johnson'ın emisyonları 2050'ye kadar sıfıra indirmek için 'yeşil devrim' olarak nitelendirdiği projenin bir parçası olarak, önceden planlanandan beş yıl önce, 2030'dan itibaren benzinli ve dizel, yeni otomobil ve kamyonet satışını yasaklayacak.
Kovid-19 krizi, Brexit ticaret müzakereleri ve en kıdemli danışmanının ayrılmasıyla boğuşan Johnson, 'yeşil devrim' ile hükümetinin içinde bulunduğu durumdan çıkmasını istiyor.
Johnson Salı günü Financial Times'ta yayınlanan bir köşede, "İnsanlara ülkeyi daha temiz, daha yeşil ve daha güzel hale getirmeye yardımcı olduklarını bilmenin memnuniyetini veren yüksek vasıflı işlerle, yeşil bir iyileşme planlamanın zamanıdır" dedi.
SIFIR EMİSYON HEDEFİ KOYAN İLK G-7 ÜLKESİ
İngiltere geçen yıl 2050 yılına kadar yasaya net sıfır emisyon hedefi koyan ilk G7 ülkesi oldu. 2030 yılında başlayacak yasak, İngilizlerin seyahat, enerji ve beslenme tarzlarında önemli değişiklikler yaratacak.
Daha önceki planda benzinli ve dizel otomobillerin yasaklanma tarihi 2035 yılıydı.
Johnson, planın toplamda 12 milyar sterlin (16 milyar dolar) kamu kaynağını harekete geçireceğini, bu kaynağın üç katının özel sektörden geleceğini ve 2030 yılına kadar 250 bin yüksek vasıflı 'yeşil iş' yaratacağını söyledi.
Plan, otomobil endüstrisi grubu SMMT tarafından memnuniyetle karşılanırken, sıfır veya ultra düşük emisyonlu araçları satın almak isteyenlere fiyatları daha ucuz hale getirmek için 582 milyon sterlin hibe sunuyor.
İngiliz Endüstri Konfederasyonu'nun direktör vekili Josh Hardie, "Proje, Birleşik Krallık çapında yatırım ve gerçek bir düşük karbon ekonomisinin getirebileceği yeşil işler için büyük fırsatlar yaratıyor" dedi.
Plana göre hibrit otomobil ve kamyonetlerin satışı 2035'te yasaklanıyor.
Bu fonun, Humber bölgesi ve Teesside gibi kuzey İngiltere'deki ve endüstriyel karbon yakalama projelerinin geliştirildiği güney Galler'deki Port Talbot gibi bölgelere fayda sağlaması bekleniyor.
Hükümet ayrıca büyük ve küçük ölçekli nükleer santraller geliştirmek için 525 milyon sterlin sözü verdi.
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