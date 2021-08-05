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Pandeminin en başından beri daralmaya devam eden İngiltere otomobil pazarı, Temmuz ayında son yılların en düşük seviyesini gördü.

Temmuz ayında otomobil satışlarının yüzde 30 oranında düştüğü ülkede 122 bin adet araç satışı gerçekleşirken, bu rakamın 1998 yılından beri görülen en düşük seviye olduğu bildirildi.

Motorlu Taşıt Üreticileri ve Satıcıları Topluluğu (SMMT) verilerine göre, bu sonuçlarda pandemi döneminde tüketicilerin evlerinde daha fazla zaman geçirmesi etkili oldu.

SMMT'nin yıl sonu tahminlerini de güncellediği ve 2021'de İngiltere pazar öngörüsünü 1.82 milyon adet araca çektiği belirtildi.

SMMT, ülkedeki otomobil satışlarının İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez 2020'de yüzde 30 oranında düştüğünü açıklamıştı. Geçen yıl ülkede satılan araç sayısı 1.63 milyon olarak kayıtlara geçmişti.