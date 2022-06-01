İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ilk uçak 14 Haziran'da kalkıyor
İngiltere hükümetinin, Manş Denizi'ni geçerek ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan bazı sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ilk adım atılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Afrika ülkesine gönderilecek ilk uçak 14 Haziran'da havalanacak.
İngiltere hükümetinin, Manş Denizi'ni geçerek ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan bazı sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ilk adım atılıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Afrika ülkesine gönderilecek ilk uçak 14 Haziran'da havalanacak.
Ruanda'ya gönderilecek ilk sığınmacı grubu için resmi belgelerin hazırlandığı duyuruldu.
Ancak ülkede ve dünyada çok tartışılan bu karar aleyhine dava açılması bekleniyor.
Hükümetin planı, siyasetçilerden, yardım kuruluşlarından ve Anglikan kilisesinin en kıdemli dini figürü Canterbury başpiskoposundan sert eleştiriler aldı.
Plana göre, İngiltere'den sığınma talep eden bazı kişiler, başvurularının değerlendirilmesi öncesinde Ruanda'ya gönderilecek.
İngiltere'den yaklaşık 6 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ruanda, sığınmacılarla ilgili sorumluluk sahibi olacak ve ülkeye gelen kişileri bir sığınma başvurusu sürecine sokacak.
Bu süre içerisinde sığınmacılara Ruanda'da barınma olanakları sağlanacak ve "başarılı" olanlara Ruanda'da beş yıllık eğitim ve destek içeren oturum izni verilecek.
İçişleri Bakanı Priti Patel, söz konusu uygulamayla insan kaçakçılarının önüne geçmenin hedeflendiğini belirtti.
Bu yıl içerisinde 4 bin 850'den fazla kişi Manş Denizi üzerinden botlarla İngiltere'ye geçti.
İçişleri Bakanlığı'nın bu hamlesine karşı, hem gönderilmesine karar verilen sığınmacılar hem de bu adıma karşı çıkan gruplar tarafından dava açılması bekleniyor.
Plan ilk olarak, 1 Ocak sonrasında botlarla İngiltere'ye gelmiş olan bekar erkekleri hedefliyor.
Ruanda'daki sığınma başvurusu reddedilenler ise diğer vize türlerine başvurma hakkına sahip olacak.
Planı eleştirenler, bu adımın "acımasızca" olduğunu kaydederek, Ruanda'nın insan hakları karnesine ilişkin endişelerini dile getiriyor.
Geçtiğimiz yıl İngiltere hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ruanda'da "sivil ve siyasi hakların ve basın özgürlüğünün kısıtlanmasıyla ilgili" endişelerini bildirmişti. Sığınmacı anlaşmasının imzalanmasından sonra Başbakan Boris Johnson, Ruanda'yı "Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri" olarak tanımladı.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper, planın "tamamen işlevsiz ve aşırı masraflı" olduğunu savundu.
Muhalefet partilerinin yanı sıra iktidardaki Muhafazakar Parti'den de plana yönelik eleştiriler var.
160'dan fazla sivil toplum kuruluşu ise plandan vazgeçmesi için hükümete çağrı yaptı.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ilk uçak 14 Haziran'da kalkıyor/ingiltere-nin-siginmacilari-ruanda-ya-gonderme-planinda-ilk-ucak-14-haziran-da-kalkiyor-3456582
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!