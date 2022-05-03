İngiltere'nin 'Ruanda' planı gecikecek

Haber ajansı PA Media'ya göre, 2022'nin başlangıcından bu yana Manş Denizi üzerinden botlar veya küçük teknelerle İngiliz sahillerine ulaşanların sayısı 7 bin 240'a ulaştı.
Aynı dönem için 2021'de 2 bin 390, 2020'de ise 1006 kişinin kayıtlara geçtiği göz önüne alındığında aradaki fark dikkati çekti.
11 günlük aranın ardından son 2 günde gelenlerin sayısı ise 547 oldu. 2022'deki en yüksek sayı, 13 Nisan'da 18 teknede 651 kişinin geçiş yapmasıyla kaydedildi.
Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü de İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının yürürlüğe girmesinin, yasal zorluklar nedeniyle daha uzun sürebileceğini ve aylar alabileceğini söyledi.
Sözcü, gazetecilere verdiği demeçte, bir davaya ilişkin bildirim aldıklarını belirterek "Açıkçası, bu yasal zorluklar, politikayı uygulamanın daha uzun süreceği anlamına gelebilecek bir faktör olabilir." dedi.
İNGİLTERE'NİN 'RUANDA' PLANI
Hükümet, sığınmacıların hayatını insan kaçakçılarından korumak için değişikliğe ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu nedenle geliştirilen plan kapsamında, 1 Ocak'tan bu yana İngiltere'ye yasa dışı yollardan girdiğine karar verilen sığınmacılar uçakla Ruanda'ya gönderilebilecek.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ise (UNHCR) İngiltere'nin sığınmacıları, başvuruları onaylanana kadar Ruanda'da tutma planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor.
Komiserlik, sığınma başvurucularının sorumluluğunu başka bir ülkeye vermenin "kabul edilemez olduğunu" belirtirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise planın hukuka uygun olduğuna inandığını açıkladı.
İngiliz hükümeti sığınmacıları birkaç hafta içinde Ruanda'ya gönderilmeye başlayabileceklerini, öncelikle Fransa'dan küçük botlarla veya TIR kasalarında saklanarak ülkeye giren yalnız erkekleri göndereceklerini duyurmuştu.
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