İngiltere'nin önde gelen yardım kuruluşları depremzedelere destek için ortak kampanya başlattı

Reuters Kurtulanların çoğunun sağlık desteğine ihtiyacı var.

İngiltere'de yardım kuruluşları İngiltere'nin Afet Acil Durum Komitesi (DEC) altında Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım sağlamak üzere ortak bir kampanya başlattı.

İngiltere hükümeti kampanya kapsamında bugüne kadar halkın bağışladığı yardımlar 5 milyon sterline ulaşınca, üzerine 5 milyon daha ekleyerek Türkiye'ye iletecek.

Buna İskoç hükümeti de 500 bin sterlin katkıda bulunacak. DEC İskoçya da Perşembe günü yardım çağrısını resmen başlattı.

DEC, Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla'nın Türkiye-Suriye Deprem Çağrısı'na "cömert bir bağışta" bulunduğunu açıkladı ve onlara teşekkür etti.

Galler Prensi William ve Prensesi Kate de DEC çağrısını desteklediklerini paylaştılar.

Bağışlar hayatta kalanlara tıbbi yardım, gıda, battaniye ve acil yardım sağlayacak.

DEC çatısı altında İngiliz Kızılhaçı, Save the Children UK, Islamic Relief, Christian Aid, Oxfam ve ActionAid gibi İngiltere'nin önde gelen 15 büyük yardım kuruluşu bulunuyor.

15 kuruluşunun hepsi yardım çağrısını destekliyor.

BBC'ye konuşan DEC CEO'su Saleh Saeed, Türkiye ve Suriye'deki görüntüleri "yürek burkan" diye nitelendirdi ve İngiltere'deki geçim krizine rağmen insanları bu ölümcül felaket karşısında bağış yapmaları için cesaretlendirdi.

Çocuk hakları alanında çalışan Save The Children Direktörü Okke Bouwman, BBC'ye verdiği demeçte felaketin çocuk kurbanlarının "okullarına mümkün olan en kısa sürede geri dönmeleri gerektiğini" söyledi:

"Çocukların bir an önce normal yaşamın devam ettiğini hissetmeleri gerekiyor. İlk birkaç gün, güvenli bir alan ve yiyecek sağlamak önemli."

BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, ise enkaz altında kalan insanların sadece yüzde 22'sinin bir depremden 72 saat sonra hayatta kaldığını söyledi:

"Artık her dakika önemli çünkü hayat kurtarma penceresi hızla kapanıyor."

https://twitter.com/decappeal/status/1623705814157475843?s=20&t=1Gd6-bY_LECdPn10WYFr1Q

Bunun yanında İngiltere hükümeti, depremzedelere yardım etmek için destek paketi açıkladı.

Bu kapsamda yaralılara acil tedavi sağlamak için önümüzdeki günlerde bir sahra hastanesi ve yaralıları taşımak için C130 Hercules uçağı ve destek ekibi gönderildi.

Sahra hastanesinde acil servis, 7/24 açık ameliyathane ve klinik personel yer alacak.

Binlerce termal battaniye dahil olmak üzere insani yardım taşıyan bir askeri nakliye uçağı İngiltere'den Türkiye'ye Perşembe akşamı hareket etti.

İngiltere'nin Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibinden (UK ISAR) 77 kişi 7 Şubat'ta Türkiye'ye uçmuştu.

Ekipte cerrahlar, mühendisler, itfaiye personeli ve veterinerler gibi farklı uzmanlar yer alıyor.

Hatay'da konuşlanan ekip önceki gün Antakya'da 60 ve 90 yaşlarındaki iki kadının enkaz altından kurtardı.

Diğer yandan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Perşembe akşamı Londra'da deprem bölgesi için yardım kolileri hazırlayan University College London Türk kulübünden öğrencilerine katıldı.

Atkı ve battaniye bağışı yapan Sunak, "Bir baba olarak, anne babaların küçük çocuklarını enkaz altında aradığı görüntüleri üzülerek izliyorum" dedi ve ekledi:

"Türkiye'ye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız."

Sağlık alanında çalışan yardım kuruluşu UK Med, "bütün bir sahra hastanesini" Türkiye'ye göndermek için hazırlık yaptığını açıkladı.

UK Med Lojistik Direktörü Gemma Blakey doktor ve medikal malzemelerin birkaç gün içinde gönderileceğini söyledi ve gerekirse "bütün bir sahra hastanesini" göndermek üzere hazırlık yaptıklarını belirtti.

Blakey, depremin coğrafi genişlik ve etkilenen insan sayısı açısından son dönemde karşılaştıkları "kesinlikle en büyük" acil durumlardan biri olduğunu söyledi, "Etkileri genişleyerek bir süre daha devam edecek" diye uyardı.

https://twitter.com/UK_ISAR_TEAM/status/1623729966692151296?s=20&t=ASjengwTktcW07IHaslLnQ

UK-Med'in CEO'su David Wightwick, ekibinin Ulusal Sağlık Servisi'nden (NHS) yüzlerce sağlık görevlisini Türkiye'de seferber etmeden önce öncelikli yerleri değerlendirmek için Türkiye'ye gittiğini söylemişti.

BBC'ye demeçte, "Depremden etkilenen coğrafya ve kişi sayısı düşünüldüğünde bunun verilmesi kolay bir karar olmadığını hayal edebilirsiniz" demişti.

Tipik olarak büyük insani yardım kuruluşları battaniye veya giysi yerine para bağışlanmasını tercih ediyor.

Oxfam, "İnsanların bugün verdikleri şeylere yarın ihtiyaç duyulmayabilir." diyerek, yardımların İngiltere'den Türkiye'ye sevkiyat süreleri nedeniyle olası gecikmelerin altını çiziyor.

Oxfam'ın insani yardım sorumlusu Magnus Corfixen, "Yaklaşımımız, Birleşik Krallık'tan battaniye, giysi ve diğer bağışları göndermek yerine yerel kuruluşlar ve topluluklarla birlikte çalışmak" diyor ve ekliyor:

"Acil durumlarda, daha hızlı olduğu, insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeyi almasına olanak sağladığı ve yerel ekonominin toparlanmasına yardımcı olduğu için genellikle nakit dağıtımları yapıyoruz.

"Yılların deneyimine dayanarak, nakit paranın insanlara seçenekler sunmanın yanı sıra onurlarını korumak için daha fazla yardımcı olduğunu gördük."

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