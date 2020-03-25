İngiltere'nin en genç koronavirüs mağduru 21 yaşındaki bir kadın! - Haberler

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İngiliz Daily Mail ve The Sun'da yer alan habere göre, İngiltere'nin en genç koronavirüs mağduru 21 yaşındaki genç bir kız oldu.

Söz konusu haberde, 21 yaşındaki Chloe Middleton'ın hiçbir sağlık sorunu yokken koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi sonucu, İngiltere'nin en genç koronavirüs mağduru olduğuna inanıldığı ifade edildi.

Chloe'nin ailesi, insanların Covid-19 pandemisini ciddiye almaları ve harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Anne Diane Middleton Facebook'tan yaptığı paylaşımında, “Orada sadece bir virüs olduğunu düşünen herkes için lütfen tekrar düşünün. Bu virüs 21 yaşındaki kızımın hayatını aldı.” ifadelerini kullandı.

Buckinghamshire'daki High Wycombe'dan gelen aile, insanları virüsün yayılmasını durdurmak için evlerinde kalmaya çağırdı.

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Pazar günü, 18 yaşındaki bir çocuğun Coventry, West Midlands'daki koronavirüs testinin pozitif çıkmasının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ancak doktorlar “altta yatan önemli sağlık sorunları” olduğunu ve Covid-19'un ölüm nedeni ile bağlantılı olmadığını söyledi.

Chloe’nin teyzesi Emily Mistry Facebook'ta şöyle yazdı: "Güzel, kibar yürekli 21 yaşındaki yeğenim Chloe Covid-19'dan vefat etti. SIRA DIŞI SAĞLIK SORUNLARI YOKTUR. Sevdiklerim en hayal edilemez acıdan geçiyor, inancın ötesinde paramparça

oluyoruz."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 23 Mart akşamı yaptığı açıklama ile işe gitmek zorunda olan kişiler dışında herkese sokağa çıkma yasağı getirdiğini açıklamıştı.

Bu yasağın istisnaları ise gıda ve ilaç gibi zorunlu temel alışverişler, yardıma muhtaç birine yardım etmek ve günde bir kere egzersiz için dışarı çıkmak. Egzersizler yalnızca hanede yaşayan kişilerle birlikte yapılabilecek. Farklı hanelerden ikiden fazla kişi bir araya gelemeyecek.