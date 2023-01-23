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İş danışmanlığı EY'nin önde gelen analistlerine göre, İngiltere'nin yaklaşan durgunluğu daha önce düşünülenden iki kat daha kötü olabilir. Azalan hükümet destekleri, yüksek vergiler ve genel olarak kötüleşen bir görünüm, firmanın analistlerinin önümüzdeki üç yılın üç ay önce tahmin ettiklerinden daha kötü olabileceği sonucuna varmasına neden oldu. Ekim ayında EY, gayri safi yurtiçi hasılada bu yıl yüzde 0.3'lük bir daralma, ardından gelecek yıl yüzde 2.4'lük bir büyüme ve 2025'te yüzde 2.3'lük bir artış öngörmüştü.

GSYH'NİN GELECEK YILLAR İÇİN TAHMİNİ

Pazartesi günü yayınlanan yenilenmiş tahminde ise, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH'nin) bu yıl yüzde 0.7 düşeceğini ve ardından önümüzdeki iki yıl içinde sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 2.2'lik büyümenin geleceğini söyledi.

KORKULDUĞU KADAR KÖTÜ DEĞİL

Not indirimi son zamanlarda açıklanan ekonomik verilere ve Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndan çıkan ve küresel görümünün ilk başta korkulduğu kadar kötü olmadığını gösteren hissiyatla çakışıyor. Son haftalarda Londra Borsası'nda FTSE 100 endeks şimdiye kadarki en yüksek seviyeye yaklaştı.

EY'nin İngiltere Başkanı Hywell Ball, İngiltere'nin Ekonomik görümünün sonbaharda tahmin edilenden daha kasvetli hale geldiğini ve İngiltere'nin yaşayan hafızalarda en çok beklenen durgunluklardan birinde olabileceğini söyledi. Resesyonun daha önce düşünülenden daha derine inebileceğini ancak daha önceki tahminlerden daha uzun sürmeyebileceğini sözlerine ekledi.

EY, ülkenin zaten resesyonda olup olmadığının da hala belirsiz olduğunu söyledi. Teknik olarak resesyon GSYH'nin iki çeyrek üst üste daralması olarak tanımlanıyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde ekonomi küçülürken, bu ay açıklanan GSYH rakamlarında, ekonominin Kasım ayında beklenmedik bir şekilde yüzde 0.1 büyüdüğünü göstermesi, bazı ekonomistlerin dördüncü çeyreğin olumlu geçebileceğini düşünmelerine yol açtı.

Buna rağmen EY, İngiltere'nin bu yıl resesyona girmesinin beklendiğini ve 2023'nün ilk yarısında küçülerek yaz aylarında büyümeye geri dönmesinin beklendiğini söyledi.

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