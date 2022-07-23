İngiltere'nin başbakan adayı Sunak'tan Brexit ve göç çıkışı

İHA

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni liderini ve ülkenin başbakanı belirlemek için yapılan oylamada belirlemek üzere yapılan seçimlere yönelik adaylar kampanyalarına başladı.

Dışişleri Bakanı Liz Truss ile yarışan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak yaptığı konuşmada, Muhafazakar Parti lideri ve başbakan olmak için en iyi aday olduğunu savundu. Sunak, "Bugün parti üyeleriyle kampanyam başlıyor ve kampanyam muhafazakar değerlerin en iyisini temsil ediyor. Her oyu kazanmak için çok çalışacağım" dedi.

"BİRLİĞİ VE BREXIT'İ GÜVENDE TUTABİLECEK TEK ADAY BENİM"

Sunak, bir sonraki genel seçimde İşçi Partisi'nin seçilmesinin önüne geçilmesi için Muhafazakar Parti'nin değişikliğe gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Eğer 2024'te İşçi Partisi hükümete gelirse verilen vaatler hiçbir şey ifade etmeyecek. Bu nedenle bütün kanıtlar ortada, İşçi Partisi'ni yenebilecek tek kişi benim. Birliği ve Brexit'i güvende tutabilecek tek aday benim" ifadelerini kullandı.

Partinin muhafazakar değerlerle beraber değişikliğe gitmesi gerektiğini vurgulayan Sunak, "Hükümette geçirdiğim birkaç yıl boyunca buranın düzgün ve çalışkan insanlarla dolu olmasına rağmen sisteminin bozuk olduğunu gördüm. Muhafazakarlar dürüstlüğe, göreve ve sadakate inanırlar. Bunlar muhafazakar değerler ve benim değerlerim. Ben de başbakanınız olarak bu değerleri sizin için eyleme dönüştüreceğim. Brexit sözünü tutacaksak o zaman Brexit'i gerçekten anlayan, Brexit'e inanan ve Brexit'e oy veren birine ihtiyacımız olacak" dedi.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN DOĞRUYU SÖYLEYECEĞİZ"

Sunak, ülkenin mevcut durumlarıyla ilgili halka karşı dürüst olunması gerektiğini ifade ederek, "Başa çıkmamız gereken ulusal acil durumlarımız var ve bu konularda gerçeği söylememiz gerekiyor. Bu yüzden bedeli ne olursa olsun doğruyu söyleyeceğiz, çünkü gerçek değişim için bu gerekiyor" şeklinde konuştu.

"GÖÇ KONUSUNDA DAHA SERT OLACAĞIZ"

Sunak, yasa dışı göç konusunda daha sert olmayı planladığını belirterek, "Göçle ilgili gerçek şudur ki sistemimiz hala işlemiyor. Suç çetelerinin hala bu ülkeye yasa dışı göçmen ticareti yaptığı, hukuk sistemindeki boşlukları istismar ettiği bir gerçek. Daha sert ve tavizsiz olmalıyız" dedi.

ENFLASYON KONUSUNDA DAHA FAZLA VERGİ İNDİRİMİ

Yükselen enflasyon karşısında daha fazla vergi indirimi yapacağını kaydeden Sunak, "Daha düşük bir vergi ekonomisi sunacağım ve gerçekçi vergi indirimleri yapacağım. Radikal olmalıyız. Değişmeliyiz, çünkü yapmazsak ekonomimizi yeniden inşa edemeyiz. Değişmeliyiz, çünkü değişmezsek Brexit güvende olmayacak" diye konuştu.

MUHAFAZAKAR PARTİ LİDERİ VE BAŞBAKAN 5 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Öte yandan, Sunak, şu ana kadar yapılan eleme seçimlerinde art arda en yüksek oy alan aday olmuştu. En son Çarşamba günü yapılan seçimde Rishi Sunak parti üyelerinden 137'sinin oyunu alırken, Dışişleri Bakanı Liz Truss ise 113 oy almıştı. Ticaret Bakanı Penny Mordaunt ise 105 oy alarak liderlik yarışından elenmişti.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakan 5 Eylül'de belli açıklanacak. Yeni lider seçilene kadar, istifa eden Başbakan Boris Johnson ise görevine devam edecek.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.