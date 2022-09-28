BoE'nin açıklamasında, bankanın İngiliz ve küresel finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında piyasalardaki gelişmeleri çok yakından izlediği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu yeniden fiyatlandırma geçtiğimiz gün daha önemli hale geldi. Özellikle uzun vadeli İngiltere’nin kamu borçlarını etkiliyor. Bu piyasadaki işlev bozukluğu devam ederse veya daha da kötüleşirse, İngiltere finansal istikrarı için önemli bir risk olacaktır. Bu, finansman koşullarının yersiz bir şekilde sıkılaşmasına ve reel ekonomiye kredi akışının azalmasına yol açabilecektir.”
Bankadan yapılan açıklamada, “Finansal istikrar hedefi doğrultusunda, BoE piyasa işleyişini yeniden sağlamaya ve olusuzlukların hane halkı ve işletmelerin kredi koşullarına olası bir yayılmaya ilişkin her türlü riski azaltmaya hazırdır.” İfadesine yer verildi.
Bankanın bu amaçlara ulaşabilmesi için 28 Eylül'den itibaren uzun vadeli Birleşik Krallık devlet tahvillerinin geçici alımlarını gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada "Bu alımların amacı düzenli piyasa koşullarının yeniden sağlanması olacak. Satın almalar, bu sonuca ulaşabilmek için ne büyüklükte yapılması gerekiyorsa yapılacaktır.” İfadesine yer verildi.
Bankanın açıklamasında, "Mali Politika Komitesi tahvil piyasadaki işlev bozukluğundan kaynaklı Birleşik Krallık finansal istikrarına yönelik riskleri kaydetti. Kurul aksiyon alınmasını tavsiye etti ve bankanın finansal istikrar gerekçesiyle tahvil piyasasındaki geçici ve hedefli satın alma planlarını acil bir hızla memnuniyetle karşıladı" ifadeleri yer aldı.
TAHVİL SATIN ALIMI ZAMANLA SINIRLI OLACAK
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu satın almalar kesinlikle zamanla sınırlı olacaktır. Uzun vadeli devlet tahvili piyasasındaki belirli bir sorunu çözmeyi amaçlamaktadır. İhaleler bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar sürecektir. Piyasa işleyişine yönelik risklerin azaldığına karar verildiğinde, alımlar sorunsuz ve düzenli bir şekilde azalacaktır.”
BoE'nin açıklamasında, Para Politikası Kurulu’nun bir sonraki planlanmış toplantısında son makroekonomik gelişmelerin tam bir değerlendirmesinin yapılacağı ve buna göre hareket edileceği belirtilerek, “Kurul, orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine geri döndürmek için faiz oranlarını gerektiği kadar değiştirmekten çekinmeyecektir.” denildi.
BoE'nin açıklamasında tahvil alımlarına ilişkin şu detaylara yer verildi:
"Para Politikası Kurulu’nun yıllık 80 milyar sterlinlik stok azaltma hedefi etkilenmemiş ve değişmemiştir. Mevcut piyasa koşulları ışığında, banka yönetimi önümüzdeki hafta başlaması planlanan tahvil satış operasyonlarının başlangıcını erteledi. Tahvil satış operasyonları 31 Ekim'de yapılacak ve sonrasında devam edecektir.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!