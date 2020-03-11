İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan indirdi

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İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için faiz oranlarının indirildiği bildirildi.

Politika faiz oranının 50 baz puanlık indirimle yüzde 0,75'ten yüzde 0,25'e düşürüldüğü belirtilen açıklamada, BoE'nin, KOBİ'ler için yeni dönemsel fonlama programı uygulanmasına ve varlık alım programının 435 milyar sterlin seviyesinde devam etmesine de karar verdiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kararların oy birliğiyle alındığı bildirildi.

- Ağustos 2016'dan beri ilk faiz indirimi

BoE açıklamasında, finansal piyasalardaki belirsizlik göstergelerinin aşırı yüksek seviyelere ulaştığı belirtilerek, ekonomik faaliyetlerin gelecek aylarda kayda değer şekilde azalmasının büyük olasılık olduğu vurgulandı.

Açıklamada, faiz indiriminin, iş ve tüketici güvenini zor bir dönemde destekleyeceği, şirketlerin ve hanehalkının nakit akışını destekleyeceği, finansman maliyetlerini düşüreceği ve finansa erişimi iyileştireceği kaydedildi.

Söz konusu faiz indirimi, BoE'nin Ağustos 2016'dan beri ilk faiz indirimi oldu.

Faiz indirimi ile BoE de koronavirüs salgınıyla mücadele için para politikası adımı atan küresel merkez bankaları listesine eklendi.