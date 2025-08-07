Habertürk
        İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan düşürerek yüzde 4'e çekti

        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 15:04 Güncelleme: 07.08.2025 - 15:08
        İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulunun toplantısında üyelerin 4'ünün politika faizinin 25 baz puanla yüzde 4'e indirilmesi, diğer 4'ünün 4,25'te sabit bırakılması ve birinin de 50 baz puanla yüzde 3,75'e düşürülmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

        Bu nedenle politika faizinin sabit bırakılması veya yüzde 4'e indirilmesi için ikinci tur oylama yapıldığı kaydedilen açıklamada, bunun sonucunda BoE Başkanı Andrew Bailey dahil üyelerden 5'inin politika faizinin 25 baz puanla yüzde 4'e düşürülmesi için oy kullandığı ifade edildi.

        Açıklamada, sıkı para politikası sonucunda son 2,5 yılda ülkede önemli ölçüde dezenflasyon görüldüğü ve sağlanan ilerlemenin BoE'nin son bir yılda politika faizini düşürmesine imkan verdiği belirtildi.

        Kurulun enflasyonun orta vadede sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye ulaşma hedefini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, buna rağmen Para Politikası Kurulunun genel olarak ülke genelinde mayıstan beri orta vadeli enflasyonist baskılara yönelik yukarı yönlü risklerin bir miktar arttığını tespit ettiği kaydedildi.

        Bu kapsamda eylüle ilişkin enflasyon beklentisi daha önceki tahmin olan yüzde 3,7'den 4'e çıkarılırken, enflasyonun yüzde 4'e yükselmesi sonrasında yüzde 2 hedef seviyesine doğru gerilemesinin beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, kurulun enflasyondaki geçici artışın ücret ve fiyat belirleme süreçlerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturabileceği riskine karşı tetikte olduğuna dikkat çekildi.

        Ülkede ekonomik büyümenin düşük seyrettiği ve yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 olduğu aktarılan açıklamada, üçüncü çeyrekte ekonominin yüzde 0,3 büyüyeceğinin tahmin edildiği, iç ve jeopolitik gelişmelerin ekonomik büyümeyi baskılayabileceği vurgulandı.

        İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde ölçülmüştü.

