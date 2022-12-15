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İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

İngiltere Merkez Bankası 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Karar metninde artırımların devamının geleceğinin sinyalini verdi

Giriş: 15.12.2022 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
İngiltere'de faiz 14 yılın zirvesinde
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HABERTURK.COM

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3.50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Banka kasım ayında 75 baz puanlık artırıma gitmişti.

BoE tarafından yayımlanan karar metnine göre Para Politikası Kurulu'nun 6 üyesi 50 baz puanlık artırımdan yana oy kullanırken, 2 üye faizin sabit bırakılması, bir üye ise 75 baz puanlık artırım yönünde oy kullandı.

Kararla birlikte yayımlanan büyüme tahminlerinde de revizyona gidildi. Kasımda son çeyrekte yüzde 0.3'lük daralma beklediğini açıklayan BoE bu tahminini yüzde 0.1 daralmaya revize etti.

Kasım ayında İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 10.7 olarak açıklanmıştı.

DEVAMI GELECEK

Karar metninde BoE'nin orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefini yakalamak için gerekli adımları atacağı belirtildi. Kurul üyelerinin ısrarcı yurt içi enflasyon baskıları ile başa çıkmak için daha fazla faiz artırımının gerekli olabileceği konusunda fikir birliğine vardıklarını vurguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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