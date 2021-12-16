İngiltere Merkez Bankası'ndan beklenmedik faiz artışı

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İngiltere Merkez Bankası enflasyonist baskıların artmasıyla politika faizini rekor düşük seviye olan yüzde 0.1'den yüzde 0.25'e yükseltti, varlık alım programını ise değiştirmeyerek 895 milyar sterlinde tuttu. Faiz kararı, 1'e karşı 8 oyla alındı.

Açıklamada enflasyonun Nisan ayında yüzde 6 civarına yükselerek zirve yapacağı ve para politikasında bir miktar 'ılımlı sıkılaşma' olabileceği belirtildi. .

İngiltere'de enflasyon Kasım'da yüzde 4.2'den yüzde 5.1'e çıkarak 10 yılın zirvesine ulaştı ve Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Dün de ABD Merkez Bankası şahin açıklamalar yapmış ve gelecek sene 3 faiz artışı bekledikleri sinyali vermişti. Norveç Merkez Bankası da bugün politika faizinde artışa gitti.