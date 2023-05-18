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İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: 'Bilanço 2008 öncesine dönmez'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, bankanın bilançosunun 2008 finans krizinden önceki seviyesine dönmesinin beklenmediği belirtti. BoE, geçen hafta enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla politika faizini üst üste 12'nci kez artırarak, yüzde 4.25'ten 4.50'ye yükseltmişti

Giriş: 18.05.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere Merkez Bankası'ndan bilanço tahmini
AA

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, bankanın bilançosunun 2008 finans krizinden önceki seviyesine dönmesinin beklenmediği belirterek, "Bilançonun finans krizinden önceki haline dönmesini öngörmüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin salgının ardından güçlü bir talep artışı yaşamadığını belirterek yüksek enflasyonun nedeninin parasal genişleme olmadığına işaret eden Bailey, ülke ekonomisinin salgından bu yana tedarik krizini ve Ukrayna’daki savaşın yarattığı krizi deneyimlediğini, her iki şokun da enflasyonun artmasına neden olduğunu belirtti.

Bailey ile birlikte parlamento üyelerinin sorularını yanıtlayan İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dave Ramsden ise yatırımcıların İngiltere’nin yüksek enflasyon sorununun ABD’ninkinden daha büyük olduğuna inandığını belirtti.

Andrew Bailey, dün bir kez daha bankanın enflasyonu orta vadede hedeflenen yüzde 2'ye düşürmekte kararlı olduğu belirtmişti.

İngiltere'de enflasyon martta yüzde 10,1 olarak kaydedilmişti. Gıda enflasyonu ise yüzde 19,1 ile 46 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

İngiltere Merkez Bankası geçen hafta enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla politika faizini üst üste 12'nci kez artırarak, yüzde 4,25'ten 4,50'ye yükseltmişti.

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