HABERTURK.COM

İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz oranını yüzde 0.1'de sabit tuttu ve 745 milyar sterlin ($996 milyar) büyüklüğündeki tahvil alım programını değiştirmedi.

BOE'nin dokuz para politikası yapıcısının tamamı, faizlerin sabit tutulması ve tahvil alım programında değişiklik yapılmaması lehine oy kullandı. Ekonomistler merkez bankasının bu ayki toplantısında iki canlandırma aracına dair değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyordu.