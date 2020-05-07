İngiltere ekonomisine daha fazla canlandırma önlemi açıklamayan İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını tarihi dip seviye olan yüzde 0.1'de sabit tuttu.

BoE, 645 milyar sterlin (774 milyar dolar) değerinde olan tahvil alım programı hedefinde değişikliğe gitmedi. Alınan kararlar, ekonomistlerin beklentilerine uygun gerçekleşti.