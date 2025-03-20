İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Fed'in ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre BoE politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.5'te sabit bıraktı.

Karar 1'e karşı 8 oyla alınırken, bir üye 25 baz puanlık indirimden yana oy kullandı.

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Banka geçen ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

Yayımlanan karar metninde son iki yıl içinde dezenflasyon konusunda önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi.

"KÜRESEL TİCARETTE BELİRSİZLİK ARTTI"

Geçen ayki toplantıdan bu yana küresel ticaret politikalarında belirsizliğin arttığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

"ABD YENİ gümrük tarifeleri duyurdu ve bazı ülkeler de buna yanıt verdi. Diğer jeopolitik belirsizlikler de arttı ve küresel piyasalardaki dalgalanma göstergeleri yükseldi. Almanya hükümeti, mali kurallarında önemli reformlar yapmayı planladığını duyurdu. İngiltere büyüme tahminleri, Şubat Para Politikası Raporu'ndaki beklentilere kıyasla biraz daha güçlü olsa da, iş dünyası anket göstergeleri genel olarak büyümede ve özellikle istihdamda zayıflık sinyali vermeye devam ediyor.

Komitenin orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin gelişen değerlendirmesine dayanarak, para politikası kısıtlamalarının daha fazla geri çekilmesi sürecinde kademeli ve dikkatli bir yaklaşımın uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Talebe kıyasla arzda daha büyük veya daha uzun süreli bir zayıflık olması, enflasyonist baskıları azaltarak daha az kısıtlayıcı bir faiz yolu gerektirebilir. Buna karşılık, talebe kıyasla arzın daha sınırlı olması ve yurtiçi ücret ve fiyat baskılarının, özellikle TÜFE enflasyonundaki kısa vadeli artışın ikinci tur etkileri nedeniyle daha kalıcı hale gelmesi, nispeten daha sıkı bir para politikası yolunu gerektirebilir."