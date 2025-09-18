Habertürk
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Borsa Haberleri

        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini, piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4'te sabit bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 14:25 Güncelleme: 18.09.2025 - 15:22
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada, 7 üyesinden 5'inin politika faizini yüzde 4'te sabit tutma, 2'sinin 25 baz puan indirerek yüzde 3,75'e düşürme yönünde oy kullandığı belirtildi.

        Yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 3,8 olarak duyurulduğu anımsatılan açıklamada, bu durumun banka tarafından hükümete mektup gönderilmesine neden olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, bu yılki manşet enflasyondaki artışın büyük ölçüde gıda fiyatlarındaki artışların yanı sıra yıllık karşılaştırmada enerji fiyatlarındaki önceki düşüşlerin enflasyon üzerindeki etkisinin ortadan kalkmasından kaynaklandığı belirtildi.

        BoE, ağustosta politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan düşürerek yüzde 4'e çekmişti. Bu, bir yıl içinde beşinci faiz indirimi olmuştu.

        İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesinde kalmaya devam etmişti. Ülkede enflasyonun yüzde 3,8 ile büyük gelişmiş ekonomiler arasında en yüksek seviyede olması da dikkati çekiyor. ABD'de yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,9 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçmişti.

        Öte yandan, yüksek enflasyon, hükümet ve İngiltere Merkez Bankası için bir sorun teşkil etmeye devam ediyor. BoE, faiz oranlarını çok erken düşürürse, enflasyonun yeniden yükselme riskiyle karşı karşıya kalırken faiz oranlarını çok uzun süre yüksek tutarsa, İngiliz ekonomisinde resesyon riski ortaya çıkıyor.

        Öte yandan, BoE'nin Yönetim Kurulu'nun 7 üyesinden 5'i, bankanın elindeki devlet tahvillerinin yıllık 100 milyar sterlinlik satış hızını 70 milyar sterline düşürmek için oy kullandı.

        BoE'nin politika faizini sabit tutma kararı, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 11 Eylül'de 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından geldi.

        BoE, ülkede enflasyonunun bu ay yüzde 4'e ulaşacağını ve 2027 baharına kadar yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalacağını tahmin ediyor.

        Banka, enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2 seviyesine düşürmeyi hedefliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

