İngiltere Maliye Bakanı Sunak: "Bütçede kemer sıkma olmayacak, kamu harcamaları artırılacak"

Çarşamba günü açıklanacak bütçe düzenlemeleri öncesinde SkyNews’e değerlendirmede bulunan Rishi Sunak, “Açıklanacak bütçe düzenlemeleri içerisinde kemer sıkma görmeyeceksiniz, hükümetin kamu harcamalarında artış göreceksiniz. Her gün devam eden kamu hizmetlerinde geçen sene yapılan artışa dikkate değer bir ek artış geldiğini göreceksiniz.” ifadelerini kullandı.
Sunak, bu yıl herkes için son derece zor bir yıl olduğunu vurgulayarak, "Fakat bunun verdiğimiz sözleri tutmamız mani olmasına izin veremeyiz. İngiliz halkı üstün bir kamu hizmetini hak ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Geçen hafta İngiliz basınında, hükümetin kamu çalışanlarının gelirlerini dondurmaya hazırlandığı yönünde iddialara yer verilmişti.
Sunak’ın açıklamalarını değerlendiren İngiliz düşünce kuruluşu Mali Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Paul Johnson, vergi artışlarının ve kamu harcamalarının kısa vadede söz konusu olamayacağını söyledi.
Vergi artışlarının acil olmadığını, gelecek genel seçim sonrasına bırakılabileceğini belirten Johnson, “Şu anda halen çok ucuza borçlanabilecek ve bu yolla ekonomiyi koruyabilecek pozisyondayız.” ifadelerini kullandı.
- Kamu borcu salgın etkisiyle artıyor
Son verilerle birlikte nisan ayından bu yana İngiltere’nin kamu borcu geçen yılın aynı dönemine kıyasla 169,1 milyar sterlin artarak toplam 214,9 milyar sterline ulaştı.
İngiltere’nin toplam kamu borcu ise ekim ayı sonu itibarıyla ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 100,8’i seviyesine ulaşarak 2,08 trilyon sterlin olarak gerçekleşti.
Devam eden karantina uygulaması, çalışanların ücretli izin programı ile desteklenmesi, özel sektörden elde edilen vergi gelirlerinin azalması, İngiliz ekonomisinin borçlanma ihtiyacını artırıyor.
İngiltere Maliye Bakanı Sunak geçen hafta salgının ekonomik etkilerinin yatıştırılması için bu zamana kadar 200 milyar sterlin harcandığını açıklamıştı.
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