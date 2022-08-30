İngiltere Maliye Bakanı'nın 'hayat pahalılığını tartışmak üzere' ABD'ye gitmesi eleştiriliyor: 'Uluslararası gevezelik'

İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, hayat pahalılığıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gidiyor. Muhalefet ise geçim sıkıntısıyla ilgili adım atmamakla eleştirdiği hükümete tepkili.
Zahawi, "hayat pahalılığıyla mücadele" gündemli olarak ABD'de banka ve çeşitli kurum yetkilileriyle görüşecek.
Ancak Maliye Bakanı'nın, yeni Başbakan'ın açıklanacağı ve belki de görevini kaybedeceği hafta planladığı ziyaret tartışmalara neden oldu.
Muhalefetteki İşçi Partisi ise Zahawi'nin ABD ziyaretini eleştirerek, Maliye Bakanı'nın "İngiltere'ye odaklanması gerektiğini" savundu. Ziyaretin kamuya maliyeti de muhalefetin tepkisini çekti.
Hükümeti hayat pahalılığı konusunda adım atmamakla suçlayan İşçi Partisi'nin Milletvekili James Murray, Zahawi'nin "uluslararası gevezeliğe gittiğini" söyledi.
Zahawi ise eleştirilere karşı kendisini savunarak, "Uluslararası zorluklara karşı, uluslararası bir çaba göstermeliyiz" dedi.
Başbakan Boris Johnson'ın istifasını açıklamasının ardından Muhafazakar Parti liderliği ve Başbakanlık için Liz Truss ve Rishi Sunak yarışıyor. Ülkenin yeni Başbakanı 5 Eylül'de açıklanacak. Ancak adayların, gittikçe yakıcı hale gelen geçim sıkıntısı sorunuyla nasıl baş edecekleri henüz netleşmiş değil.
İngiltere'de geçim sıkıntısı
İngiltere'de yıllık enflasyon oranı yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek düzeyinde. Hayat pahalılığı ise gittikçe daha geniş bir kesimi etkisi altına alıyor.
Ülkenin enerji piyasası düzenleme kurulu, şirketlerin Ekim itibarıyla bireysel kullanıcılara kesebileceği yıllık faturaların üst limitini yüzde 80 artırarak 3.549 sterline (yaklaşık 75 bin TL) çıkardı.
Maliye Bakanı Zahawi, bu kış yoksulların yanı sıra ortalamaya yakın geliri olan insanların da elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemek için yardıma muhtaç kalabileceklerini söylemişti.
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