Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Leyton Orient ile Premier Lig ekibi Tottenham arasındaki maç, daha önce ilan edildiği gibi bugün TSİ 20.00'de oynanmayacak.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, mücadelenin ertelenmesi ya da iptaline ilişkin kararın daha sonra duyurulacağı ifade edildi.