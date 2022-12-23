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İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, Liverpool'u eledi!

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup son 16 turunda Manchester City, sahasında Liverpool'u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi

Giriş: 23.12.2022 - 01:33 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, Liverpool'u eledi!
AA

Manchester City, son şampiyon Liverpool'u 3-2 yenerek İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turu eşleşmesinde, turnuvayı 8 defa kazanan Manchester City, geçen sezon da dahil kupayı 9 kez müzesine götüren Liverpool'u ağırladı.

Maçın ilk yarısı, Manchester City'den Haaland'ın 10 ve Liverpool'dan Carvalho'nun 20. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı.

Manchester City, 47. dakikada Mahrez ile bir kez daha öne geçti ancak Liverpoollu Salah, bir dakika sonra skoru 2-2'ye getirdi.

Ev sahibi ekip, Ake'nin 58. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı kazandı ve adını son 8'e yazdırdı.

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