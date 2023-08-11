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        Haberler Futbol İngiltere İngiltere kulüp rekoru geliyor : 127 milyon Euro - Futbol Haberleri

        İngiltere kulüp rekoru geliyor: Moisés Caicedo'ya 127 milyon Euro

        Brighton & Hove Albion forması giyen Ekvadorlu yıldız futbolcu Moisés Caicedo, İngiltere de transferin gözdesi haline geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 13:02
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        İngiltere'de rekor transfer!
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        Brighton & Hove Albion forması giyen Kolombiyalı yıldız futbolcu Moisés Caicedo, bu sezon gösterdiği performansıyla transferin gözdesi konumuna geldi. Ekvadorlu oyuncu ile Chelsea çok yoğun bir şekilde ilgilenmesine karşın Liverpool da oyuncuya talip oldu.

        "Seni takımımda istiyorum"

        The Athletic'in haberine göre Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp ile telefonda görüşen Caicedo tercihini Liverpool'dan yana kullandığı belirtildi. Caicedo'nun Klopp ile görüştükten sonra nihai kararını,takımdaki rolünden oldukça etkilendiği belirtildi.

        "Kulüp ve İngiltere tarihine geçecek"

        Bu transfer için Brighton kulübüne 127 milyon euro ödeyecek olan Liverpool , İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçmiş olacak.

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        Caicedo , geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giymişti. 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

        Futbol Fabrikası : Brighton

        İngiltere de son dönemlerde yaptığı satışlar ile adını fazlasıyla duyuran Brighton Albion, büyük takımlara daha önce de iyi oyuncular pazarlamayı başarmıştı. Leandro Trossard , Alex Mac Allister , Ben White , Yves Bissouma , Marc Cucurella gibi oyuncuların satışını gerçekleştirmişti. Bu oyunculardan 218 milyon euro gibi bir gelir elde eden kulüp transfer stratejisiyle alkışı hakkediyor.

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