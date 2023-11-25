İNGİLTERE'NİN İKLİMİNDEN DOLAYI AÇIK HAVADA KUTLAMALAR TERCİH EDİLİYOR

Bu resmi doğum günü kutlaması Trooping the Colour veya Kralın Doğum Günü Geçit Töreni olarak isimlendirilir. İngiltere hükümdarlarının yılda iki kez doğum günü kutlamalarının nedeni ise birçok unsura dayanıyor. İlk unsurlardan biri İngiltere'nin iklimi genellikle yağışlı olduğu için hükümdarlar Haziran ayında açık havada yeniden kutlamak yapmak istiyor.