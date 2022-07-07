BORIS JOHNSON (2019 - 2022)

Brexit'i geçiren ve İngiltere'yi AB'den çıkaran Johnson bu süreçleri başarı olarak nitelendirse de COVID-19 salgınındaki başarısız yönetimi ve parti skandalları sonrası kabinesinde istifa depremi yaşadı. 7 Temmuz'da basın açıklaması ise Muhafazakar Parti'deki görevinden ayrılacağını açıklayan Johnson, Kraliçe II. Elizabeth döneminde görev yapan 14. başbakan olarak tarihte yer aldı.