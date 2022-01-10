İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlama programı belli oldu
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre kutlama programı kapsamında sokak partileri düzenlenecek, "eğlence dünyasının en büyük yıldızlarından bazıları" özel bir konserde bir araya gelecek, Kraliçe 2. Elizabeth'in evleri ziyarete açılacak.
Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlama programı belli oldu
0:00 / 0:00
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yıl dönümünü kutlama programı kamuoyuna açıklandı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Platin Jübile kutlama programı kapsamında sokak partileri düzenlenecek, "eğlence dünyasının en büyük yıldızlarından bazıları" özel bir konserde bir araya gelecek, Kraliçe 2. Elizabeth'in evleri ziyarete açılacak.
1952'de 26 yaşındayken tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth, 6 Şubat'ta tahtta tam 70 yılı geride bırakacak. Bu vesileyle yıl boyunca etkinlikler düzenlenecek.
Ancak esas kutlamalar, 2-5 Haziran tarihleri arasında uzatılmış bir tatil dönemine denk getirilecek. 2 Haziran Perşembe ve 3 Haziran Cuma günleri de resmi tatil olacak. Dört gün boyunca İngiltere'de publar 1'e kadar açık olacak.
Yemek yarışması
Kutlamalar kapsamında bugün, özel bir yemek yarışması başlayacak. Yarışmanın galibi seçilen yemek, 2-5 Haziran tarihleri arasında halka ve resmi etkinliklerde misafirlere sunulacak.
12-15 Mayıs tarihleri arasında Windsor Şatosu, 1000 performans sanatçısı ve 500'den fazla atın katılacağı bir gösteriye sahne olacak. Bu gösteri, Kraliçe 1. Elizabeth'in döneminden bugüne İngiltere tarihinde bir yolculuk olacak.
2 Haziran'da pandeminin başlamasından bu yana İngiltere'de ilk kez askeri bir geçit töreni düzenlenecek. Törene 1400'den fazla asker, 400 müzisyen ve 200 at katılacak. Aynı gün sadece İngiltere'de ve ülkenin anakara dışındaki topraklarında 1500'den fazla noktada değil, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerin başkentlerinde de ilk kez özel ışıklar yakılacak.
3 Haziran'da Aziz Paul Katedrali'nde Kraliçe 2. Elizabeth için Şükran Günü Ayini yapılacak.
4 Haziran'da Buckingham Sarayı'nda özel bir parti, organize edilecek. Halktan da, yapılacak çekiliş sonucu, belli sayıda kişi partiye katılabilecek.
5 Haziran'da ise İngiltere çapında özel bir öğle yemeği etkinliği organize edilecek. Aynı gün ülke, başta Buckingham Sarayı çevresi olmak üzere çok sayıda sokak partisine sahne olacak.
İngiltere'de, 2. Elizabeth'ten önce en fazla tahtta kalan monark, 63 yılla Kraliçe Victoria'ydı.
2. Elizabeth'in, 1947'de evlendiği eşi Edinburgh Dükü Prens Philip geçen yıl hayatını kaybetmişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlama programı belli oldu/ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-in-tahttaki-70-yilini-kutlama-programi-belli-oldu-3309252
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!