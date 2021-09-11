Kraliçe Elizabeth'in 11 Eylül mesajı

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Kraliçe, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği bir mesajda,''Benim ve ailemin ve tüm ulusun düşünceleri ve duaları, mağdurlar, hayatta kalanlar ve etkilenen ailelerin yanı sıra göreve çağrılan ilk müdahale ekipleri ve kurtarma görevlileriyle birliktedir.” denildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 2010 yılında Dünya Ticaret Merkezi'ne yaptığı ziyaretin hafızasında olduğunu söyleyerek "Bu bana, hayatlarını kaybeden birçok ulustan, inançtan ve kökenden gelenlere hürmet etmeyi ve yeniden inşa etmek için bir araya gelen toplulukların direncini ve kararlılığını hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.