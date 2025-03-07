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        Haberler Magazin İngiltere Kralı Charles, kişisel müzik listesini paylaştı - Magazin haberleri

        İngiltere Kralı Charles, kişisel müzik listesini paylaştı

        İngiltere Kralı 3'üncü Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde yayınlanacak olan özel radyo programı için kendisine neşe veren şarkıların yer aldığı kişisel çalma listesini paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:24 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:24
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        Kişisel müzik listesini paylaştı
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        İngiltere Kralı 3'üncü Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde yayınlanacak özel radyo programı kapsamında, kendisine neşe veren şarkılardan oluşan kişisel çalma listesini paylaştı.

        Kraliyet Ailesi'nin X sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre; 'Kral'ın Müzik Odası' (The King's Music Room) adlı özel radyo yayını, 10 Mart Pazartesi günü dinleyicilerle buluşacak.

        Kral Charles’ın listesinde 'Bob Marley', 'Kylie Minogue' ve 'Grace Jones' gibi dünyaca ünlü şarkıcılar yer alıyor. Ayrıca yayında; müziğin hayatındaki etkisinden bahsedecek, bazı sanatçılarla tanışma hikâyelerini anlatacak ve şarkıları neden seçtiğini açıklayacak.

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        "MÜZİK HAFIZAMIZDAKİ EN GÜZEL ANILARI CANLANDIRIYOR"

        Kraliyet Ailesi'nin paylaşımında, Kral Charles’ın müzikle ilgili düşüncelerini aktardığı görüntülü bir mesaja da yer verildi.

        Kral Charles mesajında şunları söyledi; "Hayatım boyunca müzik benim için çok önemli oldu. Bunun pek çok kişi için de aynı olduğunu biliyorum. Müziğin, hafızamızdaki en güzel anıları canlandırma, zor zamanlarımızda bizi rahatlatma ve farklı dünyalara götürme gibi bir gücü var. Ama en önemlisi, müzik ruhumuzu yükseltir ve bizi bir araya getirir. Başka bir deyişle, müzik bize neşe getirir."

        Kral Charles, 2021’de yaptığı bir konuşmada, favori şarkıları arasında; 'The Three Degrees', 'Diana Ross' ve 'Edith Piaf' gibi sanatçılara ait eserlerin de bulunduğunu belirtmişti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Kral Charles

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