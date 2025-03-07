İngiltere Kralı Charles, kişisel müzik listesini paylaştı

İngiltere Kralı 3'üncü Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde yayınlanacak özel radyo programı kapsamında, kendisine neşe veren şarkılardan oluşan kişisel çalma listesini paylaştı.

Kral Charles’ın listesinde 'Bob Marley', 'Kylie Minogue' ve 'Grace Jones' gibi dünyaca ünlü şarkıcılar yer alıyor. Ayrıca yayında; müziğin hayatındaki etkisinden bahsedecek, bazı sanatçılarla tanışma hikâyelerini anlatacak ve şarkıları neden seçtiğini açıklayacak.

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"MÜZİK HAFIZAMIZDAKİ EN GÜZEL ANILARI CANLANDIRIYOR"

Kraliyet Ailesi'nin paylaşımında, Kral Charles’ın müzikle ilgili düşüncelerini aktardığı görüntülü bir mesaja da yer verildi.

Kral Charles mesajında şunları söyledi; "Hayatım boyunca müzik benim için çok önemli oldu. Bunun pek çok kişi için de aynı olduğunu biliyorum. Müziğin, hafızamızdaki en güzel anıları canlandırma, zor zamanlarımızda bizi rahatlatma ve farklı dünyalara götürme gibi bir gücü var. Ama en önemlisi, müzik ruhumuzu yükseltir ve bizi bir araya getirir. Başka bir deyişle, müzik bize neşe getirir."