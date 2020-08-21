İngiltere karantina yerine havaalanında 'hızlı test' uygulamasını denemeye başlıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı 2. terminaline kurulan yeni bir hızlı Covid-19 test merkezi faaliyete geçmek için İngiltere hükümetinden onay bekliyor.

Guardian'ın haberine göre hükümet öneriyi onaylarsa, İngiltere'nin "14 gün karantina" kuralı uyguladığı ülkelerden gelen yolcular, test sonuçlarını 24 saat içinde alacaklar ve sonuçlar negatif çıkarsa karantinadan kurtulacaklar.

İngiltere Temmuz ayının başlarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60'dan fazla ülkeden gelen yolcuları "seyahat koridoru" uygulaması çerçevesinde karantina uygulamasından muaf saymıştı.

Ancak son haftalarda vaka sayılarında hızla artış görüldüğü gerekçesiyle Fransa, İspanya, Belçika da dahil bazı ülkelerden gelenlere yeniden karantina uygulaması başlatıldı ve salgının gelişimine göre başka ülkelerin de bu listeye eklenebileceği bildirildi.

Önce pilot uygulama

Havaalanı hizmetleri şirketi Swissport ve Collinson Group tarafından kurulan merkez günde 13 bin yolcuya test yapma kapasitesine sahip.

Ağustos ayı itibariyle Heathrow Havalimanı 5. terminalinde ikinci bir test merkezi açılmasının hazırlıkları da sürüyor.

Şirketler, test merkezlerinin faaliyetinin ihtiyaca göre ayarlanabileceğini de söylüyor.

Önce deneme mahiyetinde yürürlüğe girmesi beklenen hızlı test planı İzlanda'da başarıyla kullanılan "iki-test" modelini uygulayacak.

Buna göre ilk test, yolcu Birleşik Krallık'a ayak bastığında havaalanında, sağlama amaçlı ikinci test ise bir kaç gün sonra yapılacak.

Sürüntü alınarak yapılan testlerde, vücudun antikor geliştirip geliştirmediği değil, doğrudan virüsün var olup olmadığı kontrol ediliyor.

Heathrow 2. terminale kurulan test merkezi hükümetten izin bekliyor

Tercihli olacak, yolcu ödeyecek

Tercihe bağlı olarak yaptırılacak olan bu testlerin yolculara ilk aşamada 150 sterline (Yaklaşık 1.447 TL) mal olacağı ama eğer yaygınlaştırılırsa, fiyatların düşebileceği de söyleniyor.

Heathrow Havalimanı şimdi hükümetten, gelen yolcuları karantinadan bir gün içinde kurtaracak testler için yeşil ışık yakmasını bekliyor.

Karantina önlemlerinin test yoluyla aşılmasının, seyahat sektöründe güveni artırması ve sektöre canlılık kazandırması umuluyor.

Hükümet haftaya karar verecek

Hükümet gelecek hafta planı ele alacak. Görüşülecek diğer öneriler arasında, evde belli bir süre -beş ya da on gün deniyor- karantinada kalan gelen yolcuların tek bir testten geçirilmesi de var.

Sağlık Bakanı Matt Hancock hükümetin, Heathrow Havalimanı ile temas halinde olduğunu, ancak bütün vakaların eksiksiz tespiti konusunda zorluk yaşanabileceğini öngördüğünü de söyledi.

Benzer önlemler hali hazırda dünyanın, trafiğin en yoğun olduğu Paris Charles de Gaulle, Tokyo Haneda ve Dubai International havalimanlarında uygulamaya kondu.

Heathrow Havalimanı CEO'su John Holland-Kaye "Testler sadece İspanya ve Fransa'dan gelen yolcuları karantina ruletinden kurtarmayacak, aynı zamanda ABD, Kanada ve Singapur gibi hayati ticaret partnerlerimizle karşılıklı uçuşlarımızın yolunu açacak. Hükümetin yaptırdığı araştırma ikili Covid testinin yüksek güvenilirlikte olduğunu gösteriyor" diye konuştu.