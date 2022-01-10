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İngiltere Başbakanı Johnson'dan karantina açıklaması: Süreyi düşürmeyi planlıyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantıyla mücadelede ilerleme kaydettiklerini belirterek, karantina süresini 7 günden 5 güne düşürmeyi planladıklarını söyledi

10.01.2022 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere karantina süresini düşürmeyi planlıyor
İngiltere karantina süresini düşürmeyi planlıyor
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HABERTURK.COM / Reuters

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Omicron ile mücadelede ilerleme kaydettiğini söyleyerek, karantina süresini azaltmayı düşündüklerini belirtti.

Johnson koronavirüs vakalarının ve hastaneye yatanların sayısının artması konusunda uyarıda bulundu.

Karantina süresinin 7 günden 5 güne düşürülmesini planladıklarını belirten Johnson, "Hükümet bu konuda bilimi takip edecek" dedi.

Johnson, hastanelerde 18 bin kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü ve vakaların arttığını söyledi.

VAKA SAYILARI 100 BİNİN ÜZERİNDE

Öte yandan ülkede koronavirüs salgınında vaka sayıları 22 Aralık'tan bu yana 100 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Hükümetin yayınladığı son verilere göre, son 24 saatte 141 bin 472 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 472 bin 192'ye ulaştı. Ülkede son 24 saatte 97 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının ise 150 bin 154'e yükseldiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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