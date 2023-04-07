Dün gece Wembley stadında oynanan maçta, normal süre berabere biterken Finalissima Kupası penaltılarla sahibini buldu.

23. Dakikada Ella Toone'nin İngiltere'yi öne geçiren golü atmasıyla İngilizler devre arasını 1-0 önde tamamladı.

90. Dakikada ise Brezilya'dan Andressa da Silva'nın golüyle maçta normal süre 1-1 berabere tamamlandı.

Uzatma dakikalarında da gol çıkmayan karşılaşma, penaltı atışlarıyla sonlandı.

Brezilya'nın 2 penaltı kaçırması ve İngilizlerin de 5 penaltı'nın 4'ünü gole çevirmesiyle kupanın sahibi İngiltere oldu.