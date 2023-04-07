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İngiltere Kadın Futbol Takımından tarihte bir ilk!

İngiltere, Brezilya'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek kadın futbol takımları için ilk kez düzenlenen Finalissima'nın sahibi oldu

Giriş: 07.04.2023 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere Kadın Futbol Takımından tarihte bir ilk!
HABERTURK.COM

Dün gece Wembley stadında oynanan maçta, normal süre berabere biterken Finalissima Kupası penaltılarla sahibini buldu.

23. Dakikada Ella Toone'nin İngiltere'yi öne geçiren golü atmasıyla İngilizler devre arasını 1-0 önde tamamladı.

90. Dakikada ise Brezilya'dan Andressa da Silva'nın golüyle maçta normal süre 1-1 berabere tamamlandı.

Uzatma dakikalarında da gol çıkmayan karşılaşma, penaltı atışlarıyla sonlandı.

Brezilya'nın 2 penaltı kaçırması ve İngilizlerin de 5 penaltı'nın 4'ünü gole çevirmesiyle kupanın sahibi İngiltere oldu.

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