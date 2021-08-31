İngiltere Pentagon'dan sızan notları yalanladı

İnternet haber sitesi Politico'nun elde ettiği ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) notlarına göre, Amerikan kuvvetleri, "azami risk" altında olduğu düşünüldüğü için geçen hafta perşembe günü öğleden sonra Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısını kapatmayı planladı.
Ancak Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin komutanı Peter Vasely, İngiliz kuvvetlerinin Afgan ve İngiliz vatandaşlarının işlemlerinin yapıldığı otelden çıkararak havalimanına almaya başlamasını gerekçe göstererek kapının daha uzun süre açık kalmasını istedi.
Pentagon'un "gizli bilgilerin hukuka aykırı olarak ifşası" diyerek doğruladığı sızıntı, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a soruldu.
Sky News'e konuşan Raab, İngiltere'nin tahliye operasyonu için kapının açık bırakılmasını istediği iddiasının "doğru olmadığını" söyledi.
Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki kolundan kaynaklanan tehdide karşı ABD ile çok yakın iş birliği yaptıklarını kaydeden Raab, "Ancak trajik bir şekilde (saldırıyı) önleyemedik." dedi.
Saldırı öncesi sivilleri, kayıtlarının yapıldığı otelden çıkardıklarını doğrulayan Raab, "Ancak kapıyı açık tutmak için direttiğimizi ileri sürmek doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.
"AFGANİSTAN'DA DEAŞ'I VURABİLİRİZ"
Bu arada İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Wigston, Afganistan'daki DEAŞ hedeflerini vurabileceklerini belirtti.
Daily Telegraph için yazı kaleme alan Wigston, İngiltere'nin DEAŞ'ı yenmek için ister saldırı isterse de belirli bir ülkeye asker veya teçhizat sevki olsun üzerine düşeni yapabileceğini kaydederek, "Katkıda bulunmamız için bir fırsat varsa buna hazır olacağımızdan şüphem yok." dedi.
DEAŞ'ın Afganistan'daki kolunun düzenlediği bombalı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 170 kişi ölmüş, hayatını kaybedenlerden 13'ünün ABD askerleri olduğu açıklanmıştı.
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