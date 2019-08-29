İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu 9 Eylül'den 14 Ekim'e kadar askıya alma kararı ülkede yoğun tepkiyle karşılandı.

Kararın Kraliçe Elizabeth tarafından onaylanmasının ardından, ülkenin birçok şehrinde binlerce kişi sokaklara dökülerek durumu protesto etti.

Manchester, Edinburgh, Cardiff, Birmingham, Liverpool, Bristol, Cambridge, Brighton, Durham, Milton Keynes ve Chester başta olmak üzere birçok önemli kent merkezi gösterilere sahne oldu.

Gösterilerin merkezlerinden biri de başkent Londra'ydı. Westminster'daki parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi buradan Downing Street'teki başbakanlık konutuna kadar yürüdü. Göstericiler parlamentonun askıya alınma kararını 'darbe' olarak nitelerken, Johnson'ı da istifaya davet etti.

Yeşil Parti'nin genel başkan yardımcısı Amelia Womack yaptığı açıklamada, "Boris Johnson'ın darbesine karşı buradayız. Temsili demokrasimiz var ve parlamentoyu askıya alara insanların demokratik hakkını ellerinden alıyorsunuz." şeklinde konuştu.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson parlamentoyu 9 Eylül'den itibaren tatile gönderme kararı almış ve yeni yasama yılının 14 Ekim'de başlayacağını açıklamıştı. Ancak 31 Ekim'e kadar AB'den çıkacak olan İngiltere'de milletvekilleri kararın Brexit sürecinde parlamentonun etkisizleştirilmesi adına alındığını savunuyor.