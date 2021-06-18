İngiltere ile İskoçya, EURO 2020 D Grubu'ndaki ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor. İlk maçında Hırvatistan'ı mağlup eden İngiltere turu getirecek galibiyet, ilk maçında İskoçya'ya yenilen İskoçya ise siftah peşinde.
SAAT: 22.00
HAKEM: Mateu Lahoz
STAT: Wembley
YAYIN: TRT 1
İNGİLTERE: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling
TEKNİK DİREKTÖR: Gareth Southgate
İSKOÇYA: Marshall; O'Donnell, Hanley, Tierney; McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Gilmour, Dykes; Adams
TEKNİK DİREKTÖR: Steve Clarke
İngiltere ile İskoçya bu karşılaşmayla birlikte 100'üncü resmi maçlarına çıkıyor. İki takım arasında büyük turnuvalardaki tek grup karşılaşması Euro 1996'da yine Wembley'de oynanırken; İngilizler sahadan Alan Shearer ve Paul Gascoigne'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.
İngiltere bugüne kadar İskoçya'yı Wembley'de 32 kez konuk ederken, bu karşılaşmaların hiçbiri golsüz sona ermedi.
İngiltere ile oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabilen İskoçya (2B 8M),tek galibiyetini Kasım 1999'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde aldı (Wembley'de 1-0).
2000 senesinden bu yana İngiltere ile İskoçya arasında oynanan dört maçta toplam 16 gol atıldı (İngiltere 11?5 İskoçya).
Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez ilk grup maçını kazanan İngiltere (1-0 vs Hırvatistan),bugüne kadar sadece üç büyük turnuvaya ikide iki yaparak başladı (1982, 2006 ve 2018 Dünya Kupaları).
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