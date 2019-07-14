14 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Cumartesi günü İranlı meslektaşına, Suriye'ye gitmeyeceğini garantilemesi halinde Cebelitarık Boğazı'nda durdurulan tankerin salıverileceğini söylediğini açıkladı.
Jeremy Hunt, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde meslektaşının kendisine, Tahran'ın meseleyi çözmek istediğini ve tansiyonu yükseltme amacı taşımadığını söylediğini bildirdi.
Hunt, "yapıcı bir görüşme" olarak tanımladığı konuşmaya ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı:
"İran Dışişleri Bakanı Zari file az önce görüştüm. Yapıcı bir görüşmeydi. Grace 1'deki ham petrole ilişkin kaygılarımızın kaynağına ilişkin değil, varış yerine ilişkin olduğunu ve Suriye'ye gitmeyeceğine dair güvence verilmesi halinde Cebelitarık'taki yasal prosedürle birlikte salıverilmesini sağlayacağımızı tekrarladım.
"Dışişleri Bakanı Zarif'ten İran'ın meseleyi çözmeyi istediği ve (tansiyonu) tırmandırmayı istemediği yanıtını aldım."
— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 13, 2019
— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 13, 2019
İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını delerek İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıdığı öne sürülen bir tankeri geçen hafta Cebelitarık Boğazı'nda durdurmuştu.
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi de yaptığı açıklamada, Grace 1 isimli tankerin Suriye'deki Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtmişti.
Tahran ise tankerin Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddialarını reddediyor.
Olayın ardından, Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmanmıştı.
İngiltere Perşembe günü, bölgedeki bir İngiliz tankerini engelleme girişiminde bulunan İranlı gemileri savuşturduklarını açıklamıştı.
Londra, İngiliz bandıralı gemileri güvenlikleri konusunda da uyarmıştı.
Cebelitarık Özerk Yönetimi Başbakanı Fabian Picardo, Cuma günü parlamentoya yaptığı konuşmada, 2.1 milyon ham petrol taşıyan tankerin alıkonmasının başka bir ülkenin talebi üzerine gerçekleşmediğini söyledi.
Jeremy Hunt Twitter paylaşımında, "Meseleyi koordine eden Fabian Picardo ile de konuştum ve atılacak adımlar konusunda İngiltere'nin görüşünü paylaşıyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!