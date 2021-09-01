İngiltere Taliban'la görüştü

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın Afganistan geçişi özel temsilcisi Simon Gass'in Katar'ın başkenti Doha'ya giderek burada üst düzey Taliban yetkilileri ile görüştüğü ifade edildi.
Gass'in görüşmede "İngiliz vatandaşları ve İngiltere'ye çalışan Afganların ülkeden güvenli bir şekilde çıkabilmelerinin öneminin altını çizdiği" belirtildi.
ABD'NİN İŞGALİ BİTİRME SÜRECİ
29 Şubat 2020'de ABD yönetimi, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.
Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almış ve Batılı ülkeler tahliyelere başlamıştı.
Ancak 170 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası tahliyeler tamamlamamış, çok sayıda Batılı ülke vatandaşı veya bu ülkelere çalışan Afgan dışarı çıkamamıştı.
ABD, 30 Ağustos'ta güçlerinin Afganistan'dan tamamen çekmişti.
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