İngiltere, Çin'in yeni güvenlik yasasına tepki olarak eski sömürgesi Hong Kong sakinlerine İngiliz vatandaşlığı yolunu açtı.
Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarasındaki konuşmasında, Hong Kong'da uygulanacak yeni güvenlik yasasının, Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonuna aykırı olduğunu söyledi.
Yasanın Hong Kong'un yüksek düzey özerkliğini ihlal ettiğini kaydeden Johnson, "Çin'in bu yolda devam etmesi halinde İngiliz Denizaşırı Toprakları vatandaşlığı statüsüne sahip olanlara, İngiltere'de yaşama ve çalışma, sonrasında da vatandaşlık başvurusu yapma imkanı veren yeni bir yol açacağımızı söylemiştik ve şimdi tam olarak bunu yapacağız." dedi.
Buna göre, adanın Çin'e devredildiği 1997 öncesi doğan yaklaşık 3 milyon Hong Konglu herhangi bir vize kısıtlaması olmadan İngiltere'de 5 yıl yaşama ve çalışma hakkı elde edecek. Bu sürenin sonunda ise Hong Konglular, İngiliz vatandaşlığına başvurabilecek.
Hong Kong, 1. Afyon Savaşı'nın ardından 1842'de İngiltere sömürgesi olmuştu. 1984'te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'yla adanın 1997'de Çin'e devredilmesi ve bölgeye yüksek otonomi hakkı tanıyan "bir ülke iki sistem" ilkesinin 2047'ye kadar uygulanması karara bağlanmıştı.
Son tartışma ise Çin'in geçen seneki protestoların ardından adada uygulanacak yeni bir güvenlik yasasını çıkarma girişiminden sonra başlamıştı.
Uluslararası tepkilere rağmen Çin Parlamentosunun 30 Haziran'da kabul ettiği yasa, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Yasanın yürürlüğe girmesi için Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmiyor.
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