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İngiltere'de milyonlarca çalışanın esnek çalışma sistemi kalıcı hale getirilebilir.

İngiltere'nin resmi sitesinde de yer alan açıklamaya göre, mevcut düzen çalışanların işe ilk başlamalarından 6 ay sonra 'evden çalışma' talebi olabileceğini ifade ediyor. Ancak planlanan yasa tasarısı ile çalışanın ilk günden şirketinden 'evden çalışma' talep etmesi mümkün olacak.

Esnek çalışmanın yalnızca evden ve ofiste çalışmanın bir kombinasyonu olmasından öte iş paylaşımı, esnek zaman ve çalışma saatlerinden yararlanması anlamına geldiğinin de belirtildiği yazıda bu sayede çalışanların daha mutlu ve daha üretken olmasının beklendiği belirtildi.

Konuya ilişkin Küçük İşletmeler Bakanı Kevin Hollinrake, "Personele çalışma yöntemleri konusunda daha fazla söz hakkı vermek, çalışanları daha mutlu ve üretken hale getirecek" dedi.

Ancak politikacı Sir Iain Duncan Smith bunun küçük işletmelerin zararına olacağını öne sürdü ve olumlu etkisine dair hiçbir bilimsel kanıt olmadığını iddia etti.

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