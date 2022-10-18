İngiltere genelinde 'Önleme Bölgesi' ilan edildi

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Önleme Bölgesi' ilan edilmesiyle ülkedeki tüm kuş ve kümes hayvanları bakıcılarının, hayvanlarını kuş gribi tehdidinden korumak için katı biyogüvenlik önlemleri almalarının yasal zorunluluk olacağı belirtildi.
Duyurunun, Ekim 2021'in sonundan bu yana teyit edilen 190 vakayla "İngiltere'nin şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgını"yla karşı karşıya kalmasının ardından yapıldığı vurgulanan açıklamada, çiftliklerde yüksek düzeyde biyogüvenlik önlemleri uygulanmasının, hastalığın yayılma riskini azaltmada 'en etkili yol' olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, özellikle İngiltere'nin doğusunun, kümes hayvanları ve kuşlarda görülen salgından kötü şekilde etkilendiğine dikkat çekilerek, İngiltere'nin birçok yerinde yabani kuşlarda salgınların görüldüğü belirtildi.
"HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK RİSK ÇOK DÜŞÜK"
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA), virüsün halk sağlığına yönelik riskinin çok düşük olduğunu belirttiği vurgulanarak, Gıda Standartları Ajansının (FSA) da kuş gribinin tüketiciler için çok düşük gıda güvenliği riski oluşturduğu açıklamasına yer verildi.
Ülkede, geçen yıl olağanüstü seviyeye çıkan kuş gribi salgını nedeniyle on binlerce kümes hayvanı itlaf edilmişti.
İngiltere genelinde 3 Kasım 2021'de bazı bölgeler, "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan edilmiş, bu ilan 29 Kasım'da tekrar uzatılmıştı.
Tüm çiftlik sahiplerine kümes hayvanlarını içeride tutmaları gerektiği uyarısında bulunulmuştu.
* Haberin görselleri Reuters'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.
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