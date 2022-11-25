PA Media İngiltere'de adil ücret isteyen hemşireler

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da hemşireler 15 ve 20 Aralık'ta greve gitme kararı aldı. Grevler, Birleşik Krallık'ta Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) tarihindeki en büyük iş bırakma eylemi olacak.

Hemşireler grev günlerinde 08:00-20:00 saatleri arasında sadece acil servislerde hizmet verecek.

Rutin hasta bakımları ise yapılmayacak.

Hemşireleri temsil eden sendika olan Kraliyet Hemşire Koleji (RCN), hükümetin görüşmelere yeniden başlamayı kabul etmemesi sonrası, önlerinde grev dışında bir seçenek kalmadığını açıkladı.

RCN, hemşirelerin ücretlerine yıllık yüzde 19 zam yapılmasını istemişti.

Hükümet ise bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

'Bir yılda her dokuz hemşireden biri istifa etti'

Nuffield Trust adlı düşünce kuruluşunun Eylül ayında BBC için yaptığı çalışma, İngiltere'de geçim sıkıntısı nedeniyle bir yılda 40 binden fazla hemşirenin, yani her dokuz hemşireden birinin istifa ettiğini ortaya koymuştu.

İngiltere'de yıllık enflasyon geçen ay yüzde 11,1'le son 41 yılın en yüksek düzeyine çıkmış, Perakende Fiyat Endeksi ise yüzde 14'ü aşmıştı.

RCN, hemşirelere Perakende Fiyat Endeksi'nin yüzde 5 üstünde zam yapılması gerektiğini vurguluyor.

İngiltere ve Galler'de sağlık çalışanlarına son olarak ortalama yüzde 4 zam yapılmıştı.

RCN'nin taleplerinin kabul edilemeyeceğini söyleyen İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, grev kararını "büyük üzüntüyle" karşıladığını söyledi.

Barclay geçen yıl, kamu sektörü çalışanlarının ücretlerinin dondurulmasına karşın, pandemi döneminde çok yıpranan sağlık çalışanlarının maaşlarına yüzde 3 zam yaptıklarını söyledi.