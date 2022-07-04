İngiltere, Galler ve İskoçya'da benzin fiyatlarındaki artışa karşı otoyollarda 'yavaş gitme' protestoları yapılıyor

İngiltere, Galler ve İskoçya'dan oluşan Britanya'da benzin ve mazot fiyatlarındaki artışa karşı protesto eylemleri yapılıyor.

Araç sahipleri birçok otoyolda, benzin ve mazottan alınan vergilerin düşürülmesi talebiyle "yavaş gitme" eylemi gerçekleştiriyor.

Sadece hız şeridinin açık bırakıldığı eylemlerde diğer şeritlerde uzun konvoyların oluştuğu bildiriliyor.

Araçların otoyollarda yaklaşık 30 kilometre hızla ilerlediği belirtiliyor.

Bazı köprüler kapanırken, polis yetkilileri, eylemler nedeniyle ulaşımın ciddi şekilde aksayabileceği uyarısında bulundu.

Birleşik Krallık'ta benzin ve mazot fiyatları bu yıl yüzde 35 civarında arttı.

Bu artış, petrol fiyatlarının yükselmesi ve dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline bağlanıyor.

Ülkede bugün itibarıyla bir litre benzinin fiyatı 1,91 sterlin, bir litre mazotun fiyatı ise 1,99 sterline ulaşmış durumda.

2021 sonunda bir litre benzinin fiyatı 1,45 sterlin civarındaydı.

West Yorkshire bölgesinde protestocular otoyola araçların lastiklerini patlatan bir düzenek koydu.

Sedan tipi bir aracın deposunun ortalama 100 sterline dolduğu belirtiliyor.

Hükümet Mart'ta benzin ve mazottan alınan vergiyi litre başına beş pence düşürmüştü. Ancak o tarihten sonra fiyatlar artmaya devam etti.

Son beş haftada toptan alış maliyetleri düşmesine rağmen bunun pompaya yansımaması tepkiye neden olurken, Benzin İstasyonları Birliği, bunun "uluslararası olaylar ve sterlinin dolar karşısında zayıflamasından kaynaklandığını söylüyor.

Galler'de bazı köprüler kapandı.

- PA Media

FairFuelUK (Adil Yakıt) adlı eylem grubunun kurucusu Howard Cox, başka ülkelerde yakıt vergilerinde yapılan indirimin Birleşik Krallık'ta yapılan indirimden çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Cox, son eylemlerde yer almadıklarını ancak hükümetin adım atmaması halinde protestoların büyüyebileceğine dikkat çekti.