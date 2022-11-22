İngiltere, Fransa ve Almanya'dan İran'a kınama

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İran'ın, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yeterli iş birliği yapılmamasını" gerekçe göstererek, UAEA Yönetim Kurulunda alınan aleyhte karara tepki olarak yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurmasının ardından İngiltere, Almanya ve Fransa'dan tepki geldi.

Üç ülke ortak açıklamada, "İran'ın adımı küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemine bir meydan okumadır. Nükleer silahların yayılmasıyla ilgili önemli riskler taşıyan bu adımın hiçbir inandırıcı gerekçesi yok. İran'la tırmanan nükleer gerilimin en iyi nasıl ele alınacağı konusunda uluslararası ortaklarla birlikte istişare etmeye devam edeceğiz." denildi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme izni veriyor.

Tahran'ın uranyumu yüzde 20 ve yüzde 60 saflıkla zenginleştirmesi Batılı ülkelerde endişelere neden oluyor; çünkü uranyumun yüzde 20 ve üzerinde zenginleştirilmesi nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

Fotoğraf: AA