05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Birliği'nden çıkma kararı ile gündem yaratan İngiltere, otomotiv sektörüne dair bir dizi adım atmaya hazırlanıyor.
Bir süre önce kent merkezlerine dizel motorlu araçların girişinin yasakladığı ülkede, şimdi ise fosil yakıtlı otomobillerin satışına yasak getirilmesi tartışılıyor.
Öyle ki, içten yanmalı motora sahip araçların atmosfere saldığı zehirli gazların hava kirliliği yarattığı gerekçesi ile 2035 yılından itibaren yeni benzinli, dizel ve hibrit otomobillerin satışlarına yasak getirileceği bildirildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ön ayak olduğu düzenleme Kasım ayında Glasgow'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndan masaya getirilecek.
SÜREÇ 2015'TE BAŞLADI
İngiltere'nin kararı, 2015'te patlak veren dizel skandalı sonrası ülkelerin attığı adımların son halkasını oluşturuyor.
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in dizel motorlu otomobillerinde emisyon değerlerini düşük gösteren hileli bir yazılım kullandığını kabul etmesi ve diğer markaların da aynı uygulamaları tercih ettiğinin anlaşılması, tüm dünyada otomotivlerin yarattığı çevre kirliliğine karşı bir farkındalık yarattı.
Skandalın patlak vermesinden sonra, üreticiler sıfır emisyon yaratan elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarına milyarlarca dolarlık bütçe ayırırken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın bir çok noktasında dizel otomobillerin kent merkezlerine girişi yasaklandı.
Son olarak, Fransa'nın 2040 ve Norveç'in de 2025 yılından itibaren fosil yakıtlı otomobillerin satışına yasak getirecek olması ise, ülkelerin konu hakkında aldığı son aksiyonlar olarak göze çarpıyor.
Bu kapsamda, İngiltere'nin 2035 yılından itibaren içten yanmalı motora sahip otomobil satışını yasaklamaya hazırlanması, bu alanda atılan ilk adım olmasa da domino etkisini devam ettirmesi bakımından dikkate değer.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!