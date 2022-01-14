İngiltere ekonomisi pandemi öncesine döndü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre Kasım ayında İngiltere ekonomisi pandemi öncesindeki büyüklüğünü ulaştı.

Kasım ayında İngiltere ekonomisi yüzde 0.9 büyüdü. Ekim ayında büyüme yüzde 0.2 olmuştu

GSYH kasım ayıyla beraber Şubat 2020'nin yüzde 0.7 üzerine çıktı. Pandeminin başlangıcı Mart 2020 olarak kabul ediliyor.