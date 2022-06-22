İngiltere Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

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İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, birtakım temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, 22-23 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanısıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN JOHNSON İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dün telefonda görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayisinde iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.